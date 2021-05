Davina Michelle kon voor ESF-optreden van de zenuwen niet eten

„Ja, ik heb wel zeven kleuren gescheten ja. Ik vond het echt super spannend”, vertelt ze. De 25-jarige zangeres zong halverwege de show, tijdens de puntentelling, haar nieuwe nummer Sweet Water. „Wat wel meehelpt is dat je zo vaak repeteert dat het eigenlijk al zo in je systeem zit op het moment dat je het ook daadwerkelijk live doet, dus dat scheelt heel erg en daar ben ik ook enorm blij mee.”

Toch is Davina wel erg blij met hoe het gegaan is. „Ik heb denk ik dertig rondjes om de tafel gelopen in m’n kleedkamer”, vertelt ze over de zenuwen vooraf. „Maar het hoort erbij en het is uiteindelijk alleen maar ook een voorbereiding voor de show, dikke focus.”