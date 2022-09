De Osbournes maken na 17 jaar comeback op televisie

De Osbournes emigreerden twintig jaar geleden naar Amerika en zeiden onlangs weer terug te gaan naar hun geboorteland. Ozzy gaf als redenen voor de verhuizing het wapengeweld en de hoge belastingen.

De camera’s van de BBC volgen de zanger en zijn vrouw terwijl ze „een nieuw leven” opbouwen in een dorpje in Buckinghamshire. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie op tv komt.

Ozzy, Sharon en hun kinderen Jack en Kelly waren van 2002 tot en met 2005 op MTV te zien in de realityserie The Osbournes. Of hun kinderen ook voorbij komen in de nieuwe show, is niet duidelijk.