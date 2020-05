Op wieltjes naar volwassenheid

De rebelse meidenclub uit ’Skate Kitchen’.

De weg naar volwassenheid is er één van vallen en opstaan. Zeker voor Camille, een eenzaam tienermeisje dat in een slaperige buitenwijk van New Jersey wordt opgevoed door haar strenge, alleenstaande moeder. Om haar suffe bestaan te ontvluchten, neemt Camille de trein naar de betere hangplekken van Manhattan. Want daar kan ze opgaan in haar allergrootste passie: skateboarden.