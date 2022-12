Herman van der Zandt voelt zich gast in café Top 2000 a gogo

„Het is voor mij een eer om hier te zijn”, zei de presentator bij de start van de eerste aflevering. „Ik voel me ook een beetje te gast in het café.”

„Herman, ik ben ongelofelijk blij dat je er bent”, zei Leo Blokhuis nadat Van der Zandt hem had geïntroduceerd. „Jij trekt mij er wel een beetje doorheen”, reageerde Van der Zandt. „We gaan het samen redden”, reageerde Blokhuis daar weer op.

Slippendrager

Na de commotie over een artikel van de Volkskrant over Van Nieuwkerk en misstanden bij DWDD vond de NTR, de omroep die het programma uitzendt, het niet gepast om hem de presentatie te laten doen, waarop Van Nieuwkerk zich terugtrok. Blokhuis vond echter dat het programma, volgens Van Nieuwkerk „de slippendrager van de top 2000”, toch door moest gaan.

Top 2000 a gogo is tot 31 december te zien bij de NTR op NPO 1.