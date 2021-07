Oeps: influencer betrapt op ’Maxime Meiland’-truc

Premium Financieel

FOTO’S | Amazon opent eerste filiaal in Nederland, maar: ’Doorbraak blijft uit’

Amazon opent woensdag het eerste bezorgcentrum in ons land. De Amerikaanse webwinkel zet daarmee de aanval in op concurrenten bol.com en Coolblue. De vraag is of dat, op een al volwassen markt voor online shoppen, nog tot een doorbraak gaat leiden.