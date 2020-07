Niall Horan was druk baasje tijdens lockdown

Zo blijkt de Brit opeens erg van schoonmaken en opruimen te houden. „Dat is echt heel therapeutisch”, zegt hij. Zijn appartement is nu dan ook om door een ringetje te halen. „En dat voelt heel goed.”

Ook is Niall druk bezig met workouts. „Soms wel twee keer per dag”, laat hij optekenen. De singer-songwriter zegt de ambitie te hebben om fit voor de dag te komen als de coronacrisis voorbij is, maar hij weet niet zeker of dat echt gaat lukken. Niall heeft namelijk ook koken als nieuwe hobby. Hij zegt gezond eten te bereiden voor zichzelf, maar ook laat hij doorschemeren nog steeds van ongezond eten te houden.

Ondanks alle bezigheden blijft muziek toch een belangrijk deel van zijn dag opslokken. Niall heeft aan nieuwe nummers gewerkt en kan dankzij de lockdown nu ook goed overweg met de ukelele en hij leerde zichzelf beter pianospelen.