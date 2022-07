Opluchting in paleis: memoires prins Harry mogelijk uitgesteld

Een insider vertelt in The Sun on Sunday: „Als het boek dit jaar uit zou komen, dan had het in de marketing- en promotielijst van de uitgever moeten staan... tenzij ze een verrasssing plannen of er sprake is van uitstel. Dat het niet op de lijst stond, leidde tot gefronste wenkbrauwen binnen koninklijke kringen.”

Het Britse koningshuis zou al vanaf de aankondiging van het boek in spanning zitten over wat de prins zou kunne onthullen. Zelf schreef hij erover dat hij zijn verhaal wilde delen, ’niet als de prins maar als de man die ik geworden ben’ en dat het zou gaan over de ’hoogte- en dieptepunten, de fouten en de lessen die ik heb geleerd’.

Volgens Daily Mail circuleren er al sinds mei geruchten dat het onthullende boek, dat naar verwachting opnieuw een bommetje zal leggen onder zijn relatie met zijn koninklijke familie, wordt uitgesteld. De uitgeverij zelf spreekt dit echter tegen. Een woordvoerder: „We zetten niet elk boek op de lijst, dus daaruit kunnen geen conclusies worden getrokken.”

