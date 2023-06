S10 openhartig over tijd in psychiatrie: ’Ik vond het leven uitzichtloos’

S10 heeft een moeilijk jeugd gehad, op jonge leeftijd had ze al last van depressies en psychoses. Ze vond het daarom lastig om naar de toekomst te kijken. „Ik kon me vroeger niet voorstellen dat het beter zou worden, het leven. Ik vond het wel uitzichtloos”, vertelt ze openhartig aan Raven van Dorst. Vooral in de winter ging het vaak niet goed met de zangeres, dan werd ze depressief. ,,Dan werd ik gewoon helemaal wild. Ja, dat weet ik niet zo goed meer. Dan moest ik worden opgenomen.’’

Toen de zangeres veertien jaar oud was, werd ze drie weken naar de crisisafdeling van de Bascule in Amsterdam gestuurd. Naar eigen zeggen heeft het haar mentale gezondheid alleen maar verergerd. „.Daar heb ik echt de allerergste dingen gezien. (...) Allemaal kinderen die heel erg in de war zijn. Of echt de gaten van de zelfbeschadiging in hun armen hadden staan. (...) Dat is denk ik gewoon echt niet goed geweest voor mij. Als ik dat niet had gezien op die leeftijd en als ze op de poli iets beter hun best hadden gedaan om een diagnose te vinden dan was ik niet zo vaak opgenomen geweest.”

Zware medicatie

Op de crisisafdeling kreeg S10 zware medicatie toegediend. „Uiteindelijk ben ik gestopt met de medicijnen. Want ik voelde ook wel dat het niet helemaal in mij zat. Dat ik dacht: het is ook iets buiten mij om, dat dit zo gebeurt.”

Het was voor de zangeres een emotionele tijd. „Ik ben eigenlijk niet psychisch niet goed”, concludeert ze in tranen. „Dat weet ik eigenlijk zeker. Nu ook niet en toen eigenlijk ook niet. Er gebeurt gewoon veel in het leven en daar heb je geen grip op. Dat is het geweest. En dat gebeurt iedereen, dus ook mij.”

S10 heeft voor zichzelf besloten dat ze nooit meer terug wil naar die tijd, dat lukt de zangeres naar eigen zeggen ’heel goed’.