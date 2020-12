Meer dan honderd theatersterren maken kerstsingle

Christian Seijkens (l) en Allard Blom Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

Geen lied over de crisis, maar juist over hoop, liefde en vertrouwen. Producenten Allard Blom en Christian Seijkens hebben maar liefst 104 theateracteurs opgetrommeld om met het kerstnummer Daar ben jij, dat vandaag uitkomt, een positief geluid te laten horen vanuit de zwaar getroffen theaterbranche. „Wij willen laten weten dat we er nog zijn”, vertelt Blom.