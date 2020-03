Bridget zet laagste score ooit neer

In het programma, waarbij ’sexy moeders’ en hun outfits centraal staan, krijgen moeders en dochters een make-over.

Voor Bridgets debuut als presentatrice van Hotter than my daughter, was de presentatie in handen van Gordon en daarna nam Patty Brard het stokje over. Brard tekende een contract van vier jaar bij Talpa.

Zelf keerde Bridget in 2016 terug bij RTL Boulevard, na een uitstapje van vier jaar bij SBS waar ze onder meer Shownieuws presenteerde en een paar programma’s op Net5. Ze was tussen 2007 en 2012 ook al actief voor RTL.