’Ik durfde niet alleen te zijn met Leonardo DiCaprio’

Whitney Port, met name bekend van het MTV-programma The Hills kwam jaren geleden oog in oog te staan met Leonardo DiCaprio tijdens een avondje stappen. De acteur vertelde de blondine dat hij een groot fan is van The City, de spinoff van haar realityshow The Hills, en gaf haar zijn telefoonnummer.

„Ik wil dit al zo lang vertellen. Altijd als ik het tegen vrienden vertel, geloven ze me niet niet”, zegt Port in gesprek haar goede vriendin Andrea Cuttler in haar podcast With Whit. Cuttler bevestigt het verhaal. „Leo vertelde dat hij de aflevering van afgelopen week had gemist en toen vroeg jij je af of hij inderdaad naar The City keek. Het was zo bizar.”

Whitney Port Ⓒ BSR Agency

Toen Leonardo zijn telefoonnummer aan Whitney had gegeven, zijn ze ze met zijn allen naar een andere club gegaan. „Ik weet nog dat ik in mijn eentje op de dansvloer stond, omdat jij in de hoek met hem stond te kletsen. Ik wilde jullie niet onderbreken, maar ik kon ook niet gaan.”

Volgens Whitney hebben zij en Leonardo vervolgens een aantal maanden met elkaar ge-sms’t. Toen ze uiteindelijk weer met elkaar hadden afgesproken in Los Angeles, nodigde de acteur haar uit in zijn huis. Dat zag Port alleen niet zo zitten.

„Hij vroeg me langs te komen, maar ik zei ’nee’. Ik vond het veel te spannend. Ik had nog nooit een onenightstand gehad. Ik wilde niet alleen zijn met hem. Ik was veel te nerveus en durfde het niet. Dat was mijn kans en die heb ik gemist. Dat is wel echt een van de dingen waar ik het meest spijt van heb in mijn leven. Als je me nog niet cool vond, vind je dat nu waarschijnlijk wel.”