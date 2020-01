Famke Louise maakt het te bont

„Welk bontje past bij mij”, schrijft de artieste bij de foto. Om vervolgens de lancering van haar kledinglijn de volgende dag aan te kondigen. „Wel jammer dat je dan echt bont gebruikt, het is 2020!”, reageert iemand. Ook veel andere volgers maken zich druk om het dierenleed, dat zij ’walgelijk’ vinden. Ook noemen ze Famke Louise een dierenbeul. „Bont kopen is dierenmishandeling.”

De bewuste post die ophef veroorzaakte en intussen weer verwijderd is Ⓒ Instagram

De post is intussen verwijderd, maar de kritieken volgen alsnog bij een recente video van Famke Louise waarbij ze schreef: „Jakka met een bontkraag.” „Schaam je kapot”, reageren mensen. Iemand vraagt zich af: „Hoe kan je zo harteloos zijn om dierenleed te steunen!” Famke Louise wordt dan ook opgeroepen ermee te stoppen. „Je moet echt stoppen met bont te promoten.” Een ander vindt haar bovendien hypocriet: „En nog posten over hoe zielig het is voor de dieren in Australië.”

Het management van Famke Louise laat woensdagmiddag weten niet telefonisch te willen reageren, maar later op de middag met een verklaring te komen.