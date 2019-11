Derksen over Van Basten: ’Wíj zouden een taakstraf krijgen’

Voorafgaand aan het voetbalpraatprogramma bespraken Derksen en presentator Wilfred Genee de kwestie. „Ik heb wel medelijden met hem”, stelt De Snor, die eraan toevoegt het best ziet zitten om eens een week op non-actief te worden gezet. „Ik zat er vandaag nog aan te denken: als ze bij ons de microfoons hebben openstaan als wij onderling grappen maken, dan had ik nu middenin een taakstraf gezeten. Bij iedere uitzending.” Wel benadrukt Derksen dat het een misplaatste grap was van Van Basten. „Er zijn onderwerpen waar je geen grappen over maakt, en dat is dit er één van. Maar wij zouden een dag nieuws zijn in Nederland, hij is ’world wide’ de lul.”

Wanneer de twee zijn aangeschoven bij René van der Gijp en Hans Kraay, haalt Derksen het onderwerp nogmaals aan. „Wij hebben ook weleens gehad dat je staat te pissen of zit te schijten met een microfoon op en dan zitten ze boven allemaal mee te luisteren. Dat heb je ook wel, hier. Die jongen (Van Basten, red.) is echt niet te benijden. Kijk, FOX heeft het niet alleen voor het zeggen. Dat is eigendom van Disney, en die Amerikaanse baasjes van Disney zijn heel kinderachtige mensen. (...) Dus ik was even bang dat de baas in Amerika zou zeggen van: ’Daar kappen we mee.’ Maar het is gelukkig goed afgelopen. (...) Er wordt tegenwoordig van ieder klein incidentje een olifant gemaakt, waarna het helemaal ontploft. Dan denk ik: kom op, jongens.”

Snorretje

Het had overigens niet veel gescheeld of de mannen van Veronica Inside zouden maandagavond weer in opspraak zijn gekomen. Tijdens de commercials had Gijp namelijk een idee om op het nieuws over Van Basten in te haken. „Ik had zo’n klein, zwart snorretje die ik wilde opdoen als hier zou gaan zitten”, vertelt hij aan Genee. „En dat jij dan tegen mij zou zeggen: ’Goh, wat zie ik aan je?’, en dat ik dan zou zeggen: ’Ik heb een andere bril.’ Ik vond ’m leuk, maar het schijnt niet meer te kunnen, want iedereen zei: ’Nee joh, niet doen, niet doen!’Ah, ja joh. Weet je, die jongen maakt een slechte grap. Nou ja, oké. Hij zat er zelf ook vreselijk mee, hè?”

De gage die Van Basten normaal gesproken van FOX Sports ontvangt, wordt dit keer eenmalig geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Volgens de sportzender „schoot Van Basten mis met een verkeerde grap op een verkeerd moment. Wat er is gebeurd, was dom en ongepast en FOX Sports neemt afstand van hetgeen zaterdagavond in de uitzending door Marco van Basten is gezegd”, meldde de zender.

