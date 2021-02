Cindy Crawford: ’Het is mijn doel mezelf geen pijn te doen’

„Ik hou niet van het woord ’dieet’, maar ik kies er toch voor om goed te eten. Ik heb nooit kunnen eten wat ik wilde. En ook ik ergerde me eraan dat Kate Moss wél gewoon een hamburger en frietjes kon eten”, vertelt Crawford in de nieuwste editie van Red. „Toen ik naar New York verhuisde, wist ik dat ik anders moest gaan eten, omdat ik anders nooit de kleding zou passen. De kleding was toen overigens veel groter dan tegenwoordig”, herinnert ze zich.

Hoewel ze nog altijd goed op haar voeding let, is de manier waarop ze tegenwoordig sport wel aanzienlijk veranderd. „Toen ik een jaar of twintig was, trainde ik hard en plofte daarna uitgeblust op de bank. Toen ik kinderen kreeg, merkte ik dat ik niet meer uitgeput wilde raken door te sporten, maar juist energie wilde krijgen. Mijn doel is nu om mezelf geen pijn meer te doen. Ik heb dus veel meer rekoefeningen en Pilates toegevoegd en ik voel me niet meer zo gedwongen om zware trainingen te doen.”