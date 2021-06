Liam Payne maakt korte film over ervaringen bij AA

De One Direction-ster woonde samen met Russell, die beschermheer is van het behandelcentrum, het programma van de AA bij om van zijn drankverslaving af te komen. Over die therapiesessies maakt de zanger nu een korte komedie, vertelde Payne in de podcast Diary of a CEO.

„Er zaten allerlei verschillende mensen, van gevangenisbewakers tot ex-soldaten en van postbodes tot vuilnismannen. En ik en Russell”, aldus Liam, die de hoofdrol op zich neemt. Zelf is hij erg enthousiast over de film. „Ik heb hem aan een van mijn vrienden laten zien en zij lachte veel.”