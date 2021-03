Inzending Eurovisie Songfestival Wit-Rusland geweigerd

Richard van de Crommert

Dat heeft de organiserende omroepkoepel EBU laten weten aan de Wit-Russische omroep. Het land krijgt ook de mogelijkheid een heel ander lied in te sturen. Worden er geen aanpassingen gedaan,, of komt er geen ander lied, dan wordt het land dit jaar gediskwalificeerd.

Wit-Rusland wilde dit jaar meedoen aan het festival met het lied ’Ya Nacuhu Tebya’ (in het Engels vertaald: I’ll Teach You’. door de groep Galasy Zmesta. Het is een lied over hoe de dictator je zal ’leren’ hoe je je moet gedragen.

De groep Galasy Zmesta bekritiseerde op zijn website openlijk de demonstranten die twijfelden aan de verkiezingsuitslag en zegt niet onverschillig te kunnen blijven tegen de personen die het land proberen op te breken.

De bijbehorende videoclip van de Wit-Russische inzending is inmiddels offline gehaald.

Protest

De afgelopen dagen zorgde het nummer al voor een storm aan protest. Het nummer zou onderdrukking en geweld verheerlijken en direct uit de koker komen van president Loekasjenko van Wit-Rusland. In feite is het lied een tegengeluid op de vele demonstraties die de afgelopen maanden in Wit-Rusland hebben plaatsgevonden. De demonstraties trekken de uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar sterk in twijfel. Veel landen, waaronder Nederland, erkennen de uitslag niet. Loekasjenko wordt wel de laatste dictator van Europa genoemd.

Het Zweedse Melodifestivalen heeft Wit-Rusland geschrapt uit hun jury voor de nationale finale van aanstaande zaterdag. Wit-Rusland wordt vervangen door een jury uit het Verenigd Koninkrijk

Twaalf jaar geleden gebeurde het voor het laatst dat een inzending werd afgekeurd voor het Songfestival vanwege de politieke lading. Toen wilde Georgië het lied ’We Don’t Wanna Put In’ van de groep 3G afvaardigen naar het liedjesevenement dat toen plaatsvond in Moskou. Ook toen kreeg het land de kans het lied aan te passen of een ander nummer in te sturen. Georgië koos er toen voor om zich terug te trekken.

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar op 18, 20 en 22 mei in Nederland gehouden. Er doen 40 landen mee. In eerste instantie zouden er 41 landen meedoen, maar Armenië trok zich op vrijdag 5 maart 2021 terug.