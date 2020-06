Geen liefdesrelatie voor Giel Beelen en First Dates-Malou

De twee staan in de video stil bij het feit dat ze precies een half jaar geleden meededen aan het programma First Dates VIPS. „Sindsdien is er zoveel gebeurd, heel veel dates gehad. Maar niet in een liefdesrelatie”, verduidelijkt Brantjes.

„Nee dat niet. Maar wij zijn wel heel dankbaar voor het programma”, vervolgt Beelen. „Ik hoor soms mensen zeggen First Dates levert niets op. Nou ja, het heeft ons gewoon iets heel leuks opgeleverd.” Malou: „Ja heel veel, iets waardevols. Leven is een grote speeltuin.”

Eerder leek het erop dat er iets moois opbloeide tussen de twee. Zo stelden ze elkaar al voor aan hun ouders.