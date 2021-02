Sam Neill wilde nooit acteur worden

„Ik heb geen ambities als acteur, nooit gehad ook”, vertelt hij in de podcast WTF with Marc Maron. „Elke keer dat ik weer een klus krijg, ben ik stomverbaasd. Wie zijn die dwazen die mij in dienst willen nemen? Harrison Ford heeft de rol afgewezen. Iedereen heeft de rol afgewezen. Ik ben nummer 27 op de lijst.”

De 73-jarige acteur begon dan ook alleen maar met acteren in de hoop van zijn gestotter af te komen. „Ik had nooit gedacht dat ik mijn werk zou kunnen maken van acteren. Ik wist dat ik er gek op was om het te doen, dus ik volgde een opleiding en dat was therapeutisch. (...) Ik stotterde heel erg en had veertien jaar nauwelijks gesproken tot ik eindelijk wat zelfvertrouwen kreeg. Ik realiseerde me dat ik op het podium wel duidelijk kon spreken en dat gaf me de moed om ook met andere mensen te praten.”