Editor en Gouden Kalf-winnaar Menno Boerema overleden

Boerema studeerde in 1982 af aan de Filmacademie. Sindsdien was hij werkzaam als editor in de Nederlandse filmwereld. Op zijn cv staan meer dan zestig titels, waaronder bekende films als Broos (1997), Met grote blijdschap (1999), Paradise Girls (2004) en De Eetclub (2010). De Nederlander werkte de afgelopen jaren steeds vaker in het buitenland.

Hij ontving in zijn leven twee Gouden Kalveren: een ereprijs voor zijn totale oeuvre en een Kalf voor beste montage voor de documentaire Jungle Rudy (2006). Daarnaast was hij als adviseur verbonden aan het Stimuleringsfonds en werkte hij vijftien jaar als docent montage bij de Filmacademie. Hij was zeer geliefd bij de studenten en begeleidde veel jonge vakgenoten met hun eerste projecten. Op de school zal donderdag worden stilgestaan bij zijn overlijden.

In Memoriam

„Met Menno verliezen we niet alleen een bijzondere, nationaal en internationaal gelauwerde filmeditor, maar vooral ook een buitengewoon inspirerend mens, die zich altijd heeft ingezet voor ons vakgebied”, schrijft de NCE in haar In Memoriam. „Zijn gedrevenheid, kennis en ervaring waren een onuitputtelijke bron voor zoveel filmmakers, filmdocenten en filmstudenten, met wie hij samenwerkte, die hij lesgaf, of coachte.”

Boerema wordt vrijdag begraven.