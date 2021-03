’Schandalig hoe Britse koningshuis wordt neergezet als een clubje blanke racisten’

Entertainment

Meghan: ’Ik wilde niet meer leven’

Toen ze in het Verenigd Koninkrijk woonde, ging het zo slecht met Meghan (39), dat de vrouw van de Britse prins Harry (36) niet meer wilde leven. Dat heeft ze gezegd in het interview dat het stel gaf aan Oprah Winfrey. Ook vertelde de hertogin van Sussex dat er in het paleis „zorgen om en gesprekken...