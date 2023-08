Mattie Valk en Marieke Elsinga tekenen meerjarig contract bij Qmusic

Voor Valk zijn de afgelopen vijf jaar „voorbij gevlogen”. „We hebben veel overeenkomsten en ook minstens zoveel verschillen. We zijn allebei ooit bij Qmusic begonnen en lachen ontzettend met elkaar, maar denken over sommige dingen heel verschillend. Ik denk dat dat onze kracht is.”

Elsinga benadrukt dat vanaf het begin duidelijk was dat er „een klik” is tussen haar en Valk. „Maar je moet ook groeien in wat je doet op de radio. Vijf jaar later heb ik het gevoel dat we allebei en samen heel erg gegroeid zijn. En de klik is er nog steeds. Dus dit gaan we met veel plezier nog jaren doen!”

Maandag beginnen Valk en Elsinga aan het zesde seizoen van hun ochtendshow.