Qmusic-dj Kai Merckx wordt vader

„Mijn vriendin is inmiddels veertien weken zwanger en we verwachten het rond 12 december. 12-12-2021 is de uitgerekende datum”, zei de 29-jarige Kai op Qmusic. „Dus dat is allemaal hartstikke spannend, maar vooral heel erg leuk.”

Zijn vriendin voelt zich goed en heeft tot nu toe geen klachten. „Het is al veertien weken lang een vlekkeloze zwangerschap eigenlijk.”