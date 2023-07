Viktor Brand met stapjes vooruit na afscheuren achillespees

„One small step for man, one giant step for me! This boot is made for walking!”, schrijft Brand bij enkele foto’s waarop hij lachend poseert met zijn loopgips en krukken. In zijn bericht bedankt hij de medewerkers van de gipskamer in het ziekenhuis Tergooi MC.

De 52-jarige Brand scheurde een maand geleden tijdens een potje tennis zijn achillespees. Sindsdien houdt de presentator van onder meer Mr. Frank Visser doet uitspraak zijn volgers op de hoogte van de ontwikkelingen rond zijn voet. Zo kreeg hij twee weken geleden nog nieuw gips in de kleur groen. Het herstel na een afscheurde achillespees vergt doorgaans zo’n twaalf tot zestien weken.