’Ghislaine Maxwell verdient slechtere gevangenis’

Premium Gossip

’Om de honger te stillen at gevangen Ghislaine vaseline’

Sinds haar veroordeling in december werd het stil rond Ghislaine Maxwell. Onmiddellijk na het vonnis begon de uitvoering van haar twintig jaar celstraf. Inmiddels zit ze die niet meer uit in New York, maar in Florida en daar gaf zij haar eerste interview over zelfmoordtoezicht, honger, ratten en een...