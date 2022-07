Sharon Stone (64) viert ’onvolmaaktheid’ met topless foto

Sharon Stone, onder meer wereldberoemd dankzij haar rol in Basic instinct, draagt op de foto enkel een bikinibroekje, een halsketting en een sjaal subtiel over haar borsten.

Fans van de actrice bejubelen haar lichaam. „Prachtig zoals altijd”, schrijft iemand bijvoorbeeld. En iemand anders: „Het is moeilijk om ons ouder wordende lichaam te omarmen. Bedankt dat je ons hebt laten zien dat we mooi zijn, ongeacht onze leeftijd of wat het leven met ons lichaam doet. We zijn nog steeds mooi en geweldig.”