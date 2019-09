Dotan op tournee door Nederland

„Ik ga op tour door Nederland! Het is alweer vier jaar geleden dat ik voor het laatst het land in ben gegaan met mijn band.. maar in februari is het zover en ik kan echt niet wachten!”, schrijft de 32-jarige zanger.

Dotan is bezig met een comeback na het ’trollendebacle’. Eerder werd bekend dat de zanger in Europa onder meer optreedt in Berlijn, Hamburg en Londen, en in de Verenigde Staten New York, Boston en Los Angeles aandoet. Maandag staat de zanger in Paradiso in Amsterdam. Die show is uitverkocht.

De shows vinden plaats in Eindhoven, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Groningen en Den Haag.