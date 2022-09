Roy Donders wordt vader

„We zijn net terug van een weekje vakantie in Spanje, het was heerlijk. Nou ja, niet constant, want Michelle had heel erg last van stemmingswisselingen”, begint Roy zijn verhaal. Michelle lijkt het daar niet mee eens, maar Roy heeft een voorgevoel: „Ik denk dat ze zwanger is.” Hoewel Michelle niet gelooft dat er een kindje in haar aan het groeien is, besluit het koppel toch een zwangerschapstest te doen.

„Mijn hart zin in mijn keel”, zegt Donders als ze samen naar de test kijken. Na eerst flink wat te hebben gesteggeld over de uitslag, is het toch echt duidelijk: volgens de test is Michelle zwanger. „Hoe dan?, roept Roy dolgelukkig, waarna hij uitlegt dat hij onlangs naar het ziekenhuis is geweest. „Toen zeiden ze dat ik langzaam werkend zaad heb en een verminderde productie van zaadcellen.” Het koppel had de hoop dus al opgegeven dat het snel zou gebeuren, maar: „Nu is het dus meteen de eerste maand raak!”

„Oh mijn god, schatje dit wilden we zo graag! Het is wel heel snel!”, roept Roy opgetogen. Michelle kan het duidelijk nog niet bevatten. „Heel leuk, maar ik ben even in shock”, bekent Michelle. „We wilden het wel, maar het is meteen de eerste maand raak. De eerste maand, dat kan toch niet!” Roy kan zijn geluk niet op: „Van langzaam werkend traag zaad naar superzaad”, roept hij opgetogen.

Roy leerde Michelle kennen toen hij vorig jaar op vakantie was in Griekenland. Terwijl zij destijds nog een relatie had met iemand, stond de zanger er juist van te kijken dat hij gevoelens kon krijgen voor een vrouw. De twee besloten voor elkaar te gaan en zijn sinds maart samen. Vorige maand maakte de zanger bekend klaar te zijn voor de volgende stap: trouwen en wellicht een kindje. Die laatste wens lijkt nu in vervulling te gaan.