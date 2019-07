Victoria en David vieren jubileum in Frankrijk

Gekleed in een maagdelijk witte jurk poseert Victoria naast David, die gekleed is in een keurig pak, in de tuin bij het paleis. „Een privé rondleiding, een droom komt uit!”. Om vervolgens in het Frans verder te gaan: „We hadden het voorrecht een magisch moment te beleven in het paleis van Versailles.”

Kort daarna deelde Vic ook nog een korte slideshow vol foto’s van hun romantische dag in Versailles. „Het was het meest ongelooflijke bezoek op een heel speciale dag. Bedankt aan iedereen die het zo memorabel heeft gemaakt en al onze familie en vrienden voor het feit dat ze ons altijd als gezin hebben gesteund. Ik kan niet geloven dat het 20 jaar geleden is!”, besluit ze.

Ook David deelde een paar foto’s van hun speciale dag op deze adembemende locatie. „Het is een van de mooiste plekken die ik ooit heb gezien”, schrijft hij dan ook.