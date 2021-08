Belgische prins Gabriël naar dure privéschool in Engeland: 53.000 euro per jaar

Het vertrek van het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde naar het National Mathematics and Science College in Warwickshire is vrijdag officieel bekendgemaakt door het paleis.

De eliteschool voor leerlingen tussen de 15 en 19 jaar ‘met een uitzonderlijk hoog kennisniveau’ is gespecialiseerd in onder andere wiskunde en technologie. Op de website van de prestigieuze onderwijsinstelling valt te lezen dat jongeren alleen welkom zijn na een zwaar toelatingsexamen.

Prestigieus

Voor ‘Jan Modaal’ is het instituut, op ongeveer een uur rijden van Londen, niet geschikt. Per kwartaal moet een slordige 17.800 euro (leergang telt drie kwartalen) worden neergelegd. De school meldt trots dat afgestudeerden toetreden tot de beste en meest prestigieuze universiteiten in de wereld, waaronder de universiteiten van Oxford en Cambridge.

Met de Engelse taal zal de jonge prins geen moeite hebben. De afgelopen jaren volgde hij al Engelstalig onderwijs op de particuliere International School of Brussels. Zijn zus kroonprinses Elisabeth (19) heeft onlangs haar militaire opleiding afgerond. Vlaamse media verwachten dat de hertogin van Brabant naar het buitenland zal vertrekken voor een studie.