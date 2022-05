S10 doorstaat eerste ’dress rehearsal’ zonder kleerscheuren

De act van S10 was vrijwel gelijk aan die van de eerste repetities. De zangeres blijft tijdens haar optreden op een kleine verhoging in het donker staan en vertolkt haar inzending De Diepte ingetogen en met gevoel.

De repetitie was de laatste kans voor S10 en het Nederlandse kamp om hun act te perfectioneren. Maandagavond staat de vakjuryshow op het programma waarin het lot van S10 al voor de helft wordt bepaald. Bij de tweede doorloop kijken niet alleen de internationale jury's mee, maar is er voor het eerst ook publiek in de zaal.

Dinsdag vindt er, wederom met publiek, nog een derde dress rehearsal plaats voordat de eerste halve finale live in heel Europa te zien is. De stemmen van de tv-kijkers bepalen voor de overige 50 procent welke tien deelnemers een plek verdienen in de finale.