Paramore zet streep door Amerikaanse tour wegens zieke Hayley Williams

„Hallo allemaal, we zijn net van het podium in Seattle gekomen”, schrijft ze. „Na met ons team en mijn dokter te hebben gesproken, weet ik dat het proberen om deze tour af te maken nu ten koste gaat van mijn gezondheid. Mijn longen genezen gewoon niet snel genoeg om bij te blijven. Het werd een beetje eng vanavond. Sorry voor alle chaos die dit voor sommigen van jullie heeft veroorzaakt. Ik heb echt geprobeerd om deze shit te verslaan. Ik houd van jullie allemaal.”

Ook laat ze weten dat het team rondom de band zo snel mogelijk met een officiële verklaring zal komen. „Maar we zullen de laatste twee shows van de tour moeten annuleren, zodat ik eindelijk beter kan worden. Ik weet dat sommigen van jullie al in Portland kamperen, dus ik wilde dit gewoon naar buiten brengen.” Na Portland donderdagavond zou Paramore op 13 augustus ook nog in Salt Lake City spelen. De eerstvolgende shows zijn in oktober en november in New York en Nieuw-Zeeland.