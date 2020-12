De opvallendste gebeurtenissen van de royals in 2020

Premium TV

Raymond Thiry weer in huid meedogenloze killer

In Penoza was hij de stille steun en toeverlaat van Carmen van Walraven. Maar hoe Luther (Raymond Thiry) is uitgegroeid tot meedogenloze huurmoordenaar, wordt pas nu duidelijk in de misdaadserie Doodstil. Gevaarlijk is het volgens Thiry wel om zo’n karakter uit te diepen.