Ook Kylie Minogue weigert optreden bij kroningsshow Charles

Volgens de Mail on Sunday zou de weigering van Minogue ook een andere reden hebben. De 54-jarige zangeres zou de uitnodiging hebben afgeslagen vanwege het groeiende republikeinse sentiment in Australië. In voorgaande jaren kwam de zangeres, die tientallen jaren in het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond, wel in actie bij koninklijke evenementen. Zo trad zij op bij het diamanten jubileumconcert voor koningin Elizabeth in 2012 en zong zij in 2018 op het concert voor de 92e verjaardag van de Queen in Royal Albert Hall.

De organisatie van het concert rondom de kroning van Charles heeft grote moeite om grote namen te strikken. Eerder meldden Britse media dat grote sterren als Elton John, Harry Styles, Ed Sheeran en Adele al een uitnodiging hebben afgeslagen.