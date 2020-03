Katy Perry hoopt op een meisje

Katy en verloofde Orlando Bloom verwachten hun eerste kind samen aankomende zomer. De zangeres maakte afgelopen week in de videoclip voor haar nieuwe single Never Worn White bekend dat ze zwanger is. Op Twitter grapte ze daarna: „Ik ben blij dat ik mijn buik niet meer hoef in te houden. Of niet de hele tijd een grote tas hoef te dragen.”

In een veelgedeeld filmpje dat een bezoeker opnam tijdens haar optreden bij de wereldbeker van het damescricket, laat Katy zich net als ze begint aan het nummer Wide Awake ontvallen dat ze hoopt op een meisje. Ze vertelt daar niet bij of Orlando die wens deelt. De acteur is al vader van een zoon uit zijn huwelijk met Miranda Kerr, de nu 9-jarige Flynn.