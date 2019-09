Geweld tegen politie speelt rol in nieuw boek De Cock

De serie werd ooit verzonnen door auteur Appie Baantjer en loopt al meer dan een halve eeuw. „De verhalen zijn natuurlijk best onrealistisch”, erkent Römer. „Maar je kan de wereld van vandaag niet buitensluiten. Zelfs een onhandige man als De Cock heeft een smartphone. En de moorden worden tegenwoordig mede dankzij Twitter opgelost. Ook #MeToo komt in het nieuwe deel aan bod.”

In het 87e deel, dat Römer nu gaat schrijven, - het 86e deel De Cock en kermis in de hel staat al op stapel - wordt agressie tegen hulpverleners en de politie een thema, bevestigt de schrijver. Een titel heeft hij ook al: De Cock en de schaduw van de dood. Römer vindt het ontzettend leuk dat de reeks na al die jaren nog steeds zo populair is bij jong en oud. „Ik hoor heel vaak dat ouders de boeken over De Cock gebruiken om kinderen lees-rijp te maken. Het is een goed instapmodel om enthousiast te worden over lezen.”

Van stoel gevallen

Deel 85 speelt zich trouwens af in de balletwereld. Römer kwam op dit idee nadat zijn zoon Thijs een relatie kreeg met prima ballerina Igone de Jongh. „We waren nog nooit naar ballet geweest en hadden eigenlijk veel vooroordelen”, bekende hij op Radio 1. „We dachten: ’Dat zal wel niets zijn’. Maar ik ben van mijn stoel gevallen van bewondering en verwondering. Het is zo knap, zo kunstzinnig, zo sporten op Olympisch niveau. Dus ik dacht: ’We leggen voor het nieuwe boek een dode balletdanser in de Amstel en we zien wel waar het verhaal heen leidt’.”

De Jongh nam maandagmiddag het eerste exemplaar van het nieuwe boek in ontvangst.