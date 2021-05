Rapper Soulja Boy weer aangeklaagd voor seksueel misbruik

De anonieme ex-vriendin van de rapper, wiens echte naam DeAndre Cortez Way is, zegt dat ze in 2007 een knipperlichtrelatie kreeg met hem. Volgens haar werd het vanaf 2014 serieuzer, maar verbrak ze de relatie in 2019, omdat ze zijn gedrag niet langer aankon.

Volgens verschillende Amerikaanse media beweert het vermeende slachtoffer onder meer dat Soulja Boy in 2015 zo gewelddadig was, dat ze een miskraam kreeg. Ook zou de rapper hebben gedreigd haar aan te vallen als ze weigerde seks met hem te hebben.

De dertigjarige rapper, vooral bekend van zijn hit Crank That, kwam de afgelopen jaren vaker in aanraking met justitie. Zo zat hij in 2019 nog in de gevangenis, omdat hij zijn proeftijd had geschonden. Bij een huiszoeking werden er namelijk wapens gevonden in zijn woning.