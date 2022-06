Amber Heard neemt jury niets kwalijk na verloren rechtszaak

Het tv-interview wordt dinsdag in zijn geheel uitgezonden.

Heard vindt het wel „oneerlijk” hoe er op sociale media over het proces werd gesproken. Tijdens de zes weken durende smaadzaak ontstond er volgens haar een ’hetze’ op bijvoorbeeld TikTok, waar filmpjes met de hashtag Justice for Johnny Depp meer dan 20 miljard views kreeg. Een vergelijkbare actie voor het kamp-Heard behaalde maar 27 miljoen views.

Gesloten deuren

„Het kan me niet schelen wat men van me denkt of welke oordelen je wilt vellen over wat er is gebeurd in de privacy van mijn eigen huis, in mijn huwelijk, achter gesloten deuren. Ik neem niet aan dat een gemiddeld persoon die dingen zou moeten weten. En dus vat ik het niet persoonlijk op”, zegt Heard. „Maar zelfs als je denkt dat ik al deze haat verdien, als je denkt dat ik lieg, zou je me nog steeds niet in de ogen kunnen kijken en kunnen vertellen dat dit eerlijk is geweest.”

Depp had Heard aangeklaagd voor smaad omdat de actrice over haar ervaringen met huiselijk geweld naar buiten kwam. De rechter stelde Depp in het gelijk en sommeerde Heard ruim tien miljoen dollar aan schadevergoeding te betalen. Zij kreeg op één punt in haar tegenaanklacht gelijk, waardoor Depp haar twee miljoen dollar moet betalen wegens lasterlijke uitspraken van zijn advocaat.