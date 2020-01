Duncan opende deur voor Songfestival-deelneemster Annna

„Ik had drie jaar geleden niet kunnen denken dat ik dit als indiemuzikant zou doen”, vertelde Annna donderdag in De Nieuws BV op NPO Radio 1. Dat komt volgens haar door het verkeerde beeld dat veel mensen nog van het songfestival hebben. „Ik kan mij ook niet voorstellen om met zes halfnaakte achtergrondzangers op het podium te staan. Dat is toch nog een beetje het imago wat het songfestival heeft.”

„Voor mij is Eurovision vorig jaar, toen Duncan won, veranderd. Toen dacht ik: misschien kan ik er ook iets mee doen”, aldus de in Letland geboren zangeres. Sinds haar zeventiende woont Annna, de artiestennaam van Anna Madara Pērkone, in Nederland.

Annna is samen met nog acht anderen in de race voor het Letse songfestivalticket. Op 8 februari wordt de finale live uitgezonden op televisie. Vanuit Nederland kan meegestemd worden.