Millie Bobby Brown leerde Amerikaans accent door Hannah Montana

„De enige reden waardoor ik een Amerikaans accent heb gekregen is door Hannah Montana te kijken”, zegt Millie tegen Miley, die in haar Instagram Live-show Brightminded virtueel vrienden en collega’s ondervraagt. „Het valt me nog mee dat je dan geen country-accent hebt”, reageert Miley lachend.

Hannah Montana was voor Millie ook de reden dat ze actrice is geworden. „Ik was echt geobsedeerd. Ik wilde ook jouw baan, ik wist alleen niet hoe. Maar ik wilde Hannah Montana zijn”, bekent Millie. „Toen realiseerde ik me dat acteren ook een echte baan was en toen dacht ik ’dat klinkt leuk, dat wil ik ook!’ Ik wist niet eens dat je ervoor betaald kreeg, ik had het zo gratis gedaan.”