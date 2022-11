Premium Het beste van De Telegraaf

Britse presentatrice Anne Robinson had na facelift maar van één ding spijt

Door onze redactie

Anne Robinson was jarenlang het gezicht van spelshow The Weakest Link en besloot in 2004 dat dat ’gezicht’ wel wat hulp kon gebruiken. Ⓒ Getty Images

Anne Robinson, de kille Britse presentatrice van The Weakest Link (De zwakste schakel) liet vrijwel nooit emoties zien. Maar nu blijkt ze er toch over te beschikken! Althans, in de Ierse podcast Ask Me Anything heeft ze laten blijken spijt te hebben van haar facelift. Niet vanwege het resultaat, maar de operatie bleek andere onvoorziene gevolgen te hebben.