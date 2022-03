Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Ochtendmens’: lerares Jane leert dat iedereen naar familie kan ruiken

— Wat: roman — Wie: Katherine Heiny — Uitgever: Nijgh & Van Ditmar

Door Paola van de Velde

Jane is het type vrouw dat er heilig van overtuigd is dat elk mens romantische liefde nodig heeft om gelukkig te zijn. Dat, en knoflookbrood. Daarmee maakt deze lerares van groep vier haar leven soms onnodig gecompliceerd, zeker nadat ze als een baksteen is gevallen voor de charmes van Duncan.