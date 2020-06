Familie Arthur Conan Doyle wil nieuwe Sherlock-film stoppen

De film, die gaat over de zus van detective Sherlock, zou inbreuk doen op het auteursrecht van de laatste tien verhalen geschreven door Doyle. Daarom spant de familie nu een rechtszaak aan tegen onder andere Netflix en producent Legendary Pictures. De film zou in augustus uitkomen op het streamingplatform.

De familie verloor een aantal jaar geleden het auteursrecht over alle Holmes-boeken geschreven voor 1923. De rechter bepaalde in 2014 dat die boeken behoren tot het publieke domein. Maar de tien verhalen die werden geschreven tussen 1923 en 1927 zijn volgens de nabestaanden een uitzondering. Omdat Doyle zijn zoon en broer verloor in de Eerste Wereldoorlog, werden de boeken vanaf 1923 'menselijker', en behoren daarom niet tot het publieke domein.

Eerder spande de familie ook al een rechtszaak aan tegen Miramax. Ze wilde namelijk een andere film over Sherlock, Mr. Holmes, verbieden.