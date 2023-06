Gerard Butler in Afghaans wespennest in ’Kandahar’

Nadat hij een ondergrondse nucleaire reactor in Iran heeft opgeblazen, kan de Britse CIA-huurling Tom Harris (Butler) weer een succesvolle missie bijschrijven. Hoewel... Als een klokkenluider binnen het Pentagon zijn identiteit naar de media lekt, moet hij zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht. Samen met zijn gids en tolk Mohammad haast Harris zich naar het beoogde extractiepunt in de Afghaanse stad Kandahar.

Zo ontspint zich een generieke piefpafpoef-film waarin ontelbare strijdende partijen over elkaar heen buitelen. Want niet alleen de Iraanse Revolutionaire Garde zit achter Harris aan, ook de Taliban, ISIS en de Pakistaanse veiligheidsdienst willen zijn scalp. Dit overvolle wespennest zorgt ervoor dat het verhaal werkelijk alle kanten op zwabbert.

Wat Kandahar nog enigszins genietbaar maakt, is het charisma van Butler. En wat netjes van de actieheld dat hij zijn Afghaanse tolk tussen alle kogelregens door excuses aanbiedt voor de westerse inmenging in het Midden-Oosten. En ook sorry zegt voor de chaotische evacuatie van Mohammads collega’s na de terugkeer van de Taliban. Waarna Harris weer als een furie zijn weg naar de oppiklocatie knalt, want in Londen verwacht zijn dochter hem op haar diploma-uitreiking. Het blijft natuurlijk wel Hollywood.

✭✭✩