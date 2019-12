Marcel Hensema openhartig in ’Alles in de hens’

De acteur deelt in ’Alles in de hens’ de inzichten die hij tijdens het wandelen kreeg. Ⓒ Foto Jaap van den Beukel

Marcel Hensema stelt zich kwetsbaar op in zijn nieuwste theatervoorstelling. Alles in de hens – over een bijna vijftiger die het even niet zo goed meer weet – is persoonlijker dan ooit.