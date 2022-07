Davina Michelle enige Nederlandse zangeres in Madame Tussauds

Volgens Davina zijn er nog ’ongelofelijk veel zangeressen in Nederland die zo’n beeld verdienen’. „Ik vond het bizar om te horen dat Anouk er nog niet een had bijvoorbeeld. Maar ja, misschien is dit een stap in de goede richting.”

Het wassen beeld werd woensdag onthuld onder toeziend oog van haar familie, vrienden en de pers. Ze is blij met het resultaat. Eng, zoals Nikkie de Jager haar eigen beeld noemde, vindt ze haar evenbeeld niet. „Ik vind het vooral erg impressive. Maar als je heel lang naar hetzelfde kijkt dan wordt alles een beetje eng. Dat ik zo stil zit vind ik wel een beetje gek.”

Enorme bevestiging

De zangeres vloog in oktober af naar Londen om zichzelf te laten opmeten. „Daar heb ik iets van drie, vier uur op een kruk gezeten. Maar zij zijn er nog een goeie acht maanden mee bezig geweest.”

Het feit dat ze Davina benaderden voor het beeld vindt ze ’een enorme eer’. „Laat ik het zo zeggen: het feit dat ze mij vroegen betekent dat ze er vertrouwen in hebben dat ik over 15 jaar nog steeds muziek mag maken en er ’ben’. Iets wat ik me zelf niet altijd realiseer, maar een enorme bevestiging is.”

Bovendien wordt mede door het publiek bepaald welke sterren een plekje verdienen in het wassenbeeldenmuseum. Dat gebeurt aan de hand van een enquête, legt de zangeres uit. „Daar kwam uit dat ze mijn toeter wilden zien. Vet hè?”