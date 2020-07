Gravin Eloise praat over alles behalve haar nichtjes

Eloise (18) had ook een nieuwtje: ze is aangenomen op de hotelschool in Amsterdam, waar ze op 22 augustus begint. Het eerste jaar is intern, zo vertelde ze, en daarna gaat ze op kamers. Ze verklapte dat ze deze zomer met het gezin op vakantie gaat op Sicilië. Daar had ze ’fucking veel zin in’. Eloise moest een paar keer herhalen dat ze in een ’gewoon huis woonde en niet in een paleis.’

Ze vertelde dat ze de laatste tijd steeds vaker op straat werd herkend. Dat vond ze ook geen probleem en mensen mochten best met haar op de foto als ze dat wilden. Deze week is haar laatste werkdag in het Haagse restaurantje waar ze de afgelopen tijd heeft gewerkt. Het afgelopen weekeinde was ze in Bad Driburg geweest om alvast het diamanten huwelijk te vieren van haar grootouders van moederskant. Laurens Jan Brinkhorst en Jantien Heringa trouwden in augustus 1960.

Ze kreeg veel vragen over haar leven, over huisregels over het gebruik van sociale media en of ze beveiligers heeft. „Ik heb een heel normaal leven en geen beveiligers en geen kok, gewoon alles zelf”, zei Eloise, die ook wel ’Elo’ of ’Elolo’ wordt genoemd. Haar vader was in huis degene die het beste kon koken, gaf ze toe. Zelf kan ze er naar eigen zeggen nog niks van, maar ze gelooft dat dat op de opleiding wel goed zal komen.

Opmerkingen dat ze op de hotelschool was aangenomen vanwege haar familieconnectie vond ze ’niet echt fijn om te horen’, omdat ze er juist hard voor heeft gewerkt. Na drie kwartier kwam jongere zus Leonore (14) er ook bij zitten, waarna er een nieuwe stroom vragen op gang kwam. „We kunnen heel erg goed lachen samen”, aldus Eloise.