Fan door dolle heen: Harry Styles gaat met haar mee naar schoolgala

Superfan Anna Carty had contact opgenomen met een lokaal radiostation in Schotland om hulp te vragen met haar uitnodiging voor de Britse zanger. Toen de dj van de zender Anna in de uitzending had en de reactie van Styles liet horen, kon Anna haar vreugde niet bedwingen. „Oh mijn god”, zei ze meermaals in complete verbazing. „Ik kan het niet geloven.”

Anna heeft al een „prachtige” zwart met witte jurk voor het gala uitgekozen. „Ik zie je snel”, vulde Styles nog aan.