’Piloot fatale helikoptercrash Kobe Bryant overtrad vliegregels’

Volgens de National Transportation Board (NTSB) vloog de piloot, Ara Zobayan, door de wolken toen hij van Orange County naar Ventura County vloog, wat niet is toegestaan volgens de Amerikaanse luchtvaartregels voor helikopterpiloten. Zij moeten altijd kunnen zien waar ze vliegen.

De crash is niet volledig te reconstrueren doordat een zwarte doos ontbrak, maar de onderzoekers geloven dat er in elk geval geen sprake was van een mechanisch defect. De piloot zou naar alle waarschijnlijkheid ’ruimtelijk gedesoriënteerd’ zijn geweest. „Het is duidelijk dat de piloot zijn visueel zicht verloor door de wolken en de zaken op de monitors niet langer juist kon interpreteren”, aldus de onderzoekers. „Dat zorgde voor een grafische illusie, stijgen in plaats van dalen. Daardoor kon hij de helikopter niet meer onder controle krijgen.”

De NTSB gelooft bovendien dat Zobayan, die al tien jaar vliegervaring had, mogelijk druk voelde om ondanks de moeilijke weersomstandigheden toch te gaan vliegen. „Hij wilde Bryant niet teleurstellen door de vlucht niet te maken”, stellen de onderzoekers. „Dergelijke zelfopgelegde druk kan beslissingen tijdens een vlucht beïnvloeden.”