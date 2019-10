Frits Spits: Edwin Evers is beste radiomaker van de eeuw

„Ik werd heel blij als ik hem op de radio hoorde”, zegt Spits. „Dat is een van de belangrijkste dingen: dat je het idee hebt dat je een vriend op de radio hebt. Dat gevoel geeft hij mij altijd; ik voel me erg verwant met hem.” Bovendien is Evers op de radio exact dezelfde persoon als in het echt. „Het is een heel aardige jongen.”

De gelauwerde radiomaker heeft geen spijt van een klein uitstapje naar de televisie, maar gelukkig werd hij er niet van. „De televisie is niet mijn medium”, bekent Spits. „De radio is het medium van de verbeelding, van de fantasie, van de verhalen. Van de interactie met de luisteraar. Om daar in mee te gaan en dat te stimuleren, is het grootste en leukste dat ik me kan indenken.”

Spits is door een vakjury van de VARA-gids verkozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw. De presentator staat boven aan de top 40 van radiosterren die is opgesteld ter gelegenheid van honderd jaar radio in Nederland. De jury noemt Spits „een van de allerbeste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio.”

Evers stond op de tweede plek, op drie en vier stonden Joost den Draaijer en Felix Meurders (Spijkers met koppen).