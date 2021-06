Actrice Lisa Banes (65) overleden na aanrijding

Banes werd anderhalve week geleden door een scooter aangereden toen ze de weg overstak. Ze liep daarbij ernstig hersenletsel op. De persoon op de scooter is na het ongeval doorgereden. De politie heeft nog niemand opgepakt.

Banes speelde ruim dertig jaar lang in diverse films en tv-series. Zo was ze in 1988 te zien naast Tom Cruise in Cocktail en speelde ze de moeder van het personage van Rosamund Pike in de hitfilm Gone Girl (2014).